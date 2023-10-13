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الأمم المتحدة: 400 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة

كتب:

محمد علي حسن
10:17 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
منظمة الأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت مبكر من اليوم، إن أكثر من 400 ألف شخص فروا من منازلهم في قطاع غزة، وإن 23 من عمال الإغاثة قتلوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية ردا على توغل المقاومة الفلسطينية، بحسب وكالة «رويترز».

أكد المكتب أن النزوح الجماعي مستمر، في قطاع غزة، وارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا 25 بالمئة خلال آخر 24 ساعة، ليتجاوز الآن، 423 ألف شخص يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

أضافت أن 23 من العاملين في مجال الإغاثة قتلوا منذ مطلع الأسبوع، من بينهم 11 من العاملين في مجال الصحة، و12 من موظفي الأونروا.

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