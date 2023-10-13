انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بكفر الشيخ

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 9 مرشحين، بينهم 2 على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

بدء عملية التصويت في الانتخابات

وبدأت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث استقبلت النقابة الفرعية للأطباء بكفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دون أي مشاكل تعيق إدلاء الأطباء بأصواتهم في الانتخابات، التي ينتظر أن تسفر عن انتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقيب الفرعي، ونصف مجلس النقابة الفرعية.

الجنزوري وأبو المجد يتنافسان على مقعد النقيب

ويتنافس على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ كل من الدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد.

3 مرشحين فوق السن

أما المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاما» هم الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

4 مرشحين تحت السن

والمرشحون تحت السن «أقل من 15 عاما» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، والدكتور سعد محمد سعد، والدكتور محمد فكري، والدكتور محمود زيدان.

انتخابات التجديد النصفي كل عامين

يذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي تجرى كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.