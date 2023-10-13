تحرير 25 محضرا تموينيا وضبط مصنع مخللات دون ترخيص في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عدة حملات تموينية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينية مكثفة في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية بمركز أبو المطامير عن ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية قدرها عشرة أطنان مخلل.

- تحرير محضرين سجائر مجهولة المصدر وضبط كمية قدرها 400 علبة.

- تحرير محضرين مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم ضبط كمية قدرها 50 عبوة مبيدات زراعية مختلفة.

- تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي تباع بسعر 40 جنيها وضبط 50 علبة سجائر كليوباترا

- تحرير 5محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

حملة تموينية في كوم حمادة

وفي كوم حمادة تم تشكيل حملة تموينية برئاسة محمد فوزي، مدير الإدارة، للمرور على المحلات التجارية عموما ولفحص شكاوى المواطنين ولمعرفة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وتم تحرير 14 محضرا كالتالي:

- محضر لأحد المحلات التجارية لعرضه سلع منتهية الصلاحية.

- محضر لأحد المحلات التجارية لبيعه «قاروصة» سجائر كيلو باترا بأزيد من السعر الرسمي.

- ضبط 367 كيس مكرونة تموينية مدعمة مجمعة قبل بيعها في السوق السوداء.

- تحرير 2 محضر لمحلات تموينية لغلقها أثناء مواعيد العمل الرسمية.

- تحرير 3 محاضر تموينية لمحلات جزارة لعرضها لحوم مكشوفة.

- تحرير 6 محضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.