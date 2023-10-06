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بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد أحمد البدوي بمحافظة الغربية 

كتب:

شريف سليمان
12:47 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد أحمد البدوي بمحافظة الغربية، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء. 

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، موعد صلاة الجمعة اليوم، على هذا النحو:

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: يحين أذان الظهر الساعة 12:29 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 12:47 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: يحين أذان الظهر الساعة 12:44 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: يحين أذان الظهر الساعة 12:37 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:38 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: يحين أذان الظهر الساعة 12:37 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 12:59 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: في تمام الساعة 12:43 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: في تمام الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: في تمام الساعة 12:41 مساءً.

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