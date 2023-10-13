الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخين على مدينة الناقورة اللبنانية

أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، بأن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق صاروخين، اليوم، على مدينة الناقورة اللبنانية في جنوب البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء، فإن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في سماء الناقورة، ولم توضح وكالة الأنباء سبب تفعيل القبة الحديدية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه جرى إطلاق صاروخين اعتراضيين من شمال إسرائيل، ردا على انتهاك مشتبه به للحدود الجوية للبلاد من لبنان، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الجسم المشتبه بدخوله المجال الجوي الإسرائيلي أو عاد إلى الدولة المجاورة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».