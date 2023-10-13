كوريا الشمالية تنفي استخدام المقاومة الفلسطينية لأسلحتها ضد إسرائيل

نفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، استخدام المقاومة الفلسطينية لأسلحتها في الهجوم على إسرائيل، قائلة إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية هو محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، ما قيل عن استخدام أسلحتها في الهجمات بأنها «شائعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

مقاتلو المقاومة الفلسطينية

وأضافت: «إنها ليست سوى محاولة لإلقاء اللوم في أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن سياسة الهيمنة الخاطئة (للولايات المتحدة) على دولة ثالثة وبالتالي تجنب الانتقادات الدولية التي تركز على إمبراطورية الشر»، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وقال خبراء عسكريون هذا الأسبوع، إن صورا من الصراع أظهرت أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية (آر.بي.جي) من طراز إف-7.

أسلحة من كوريا الشمالية

وقال بروس بيكتول الأستاذ في جامعة أنجلو في تكساس، والذي أجرى بحثا حول مبيعات أسلحة كوريا الشمالية، إنه كانت هناك تقارير عن استخدام المقاومة الفلسطينية لهذا النوع من القذائف على مدى سنوات.

وتابع: «قد تكون هذه إمدادات جديدة أو من شحنات سابقة تعود لعام 2009»، مضيفًا أن من المحتمل أن تكون الأسلحة قد سلكت طريقًا غير مباشر إلى المقاومة من كوريا الشمالية عبر إيران أو سوريا.