7 معلومات عن «القبة الحديدية الإسرائيلية»

النجاحات التي حققتها الفصائل الفلسطينية من اختراق الحواجز الإسرائيلية، واطلاق صواريخ على عدة مناطق في العمق الإسرائيلي، دفع عددا من القادة العسكريين للحديث عن مدى فاعلية منظومة «القبة الحديدية الإسرائيلية» وأسباب فشلها أمام الهجمات الفلسطينية.

تمكنت الفصائل الفلسطينية من اختراق الحواجز الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، واطلقت صواريخ على عدة مناطق في العمق الإسرائيلي، مما أثار تساؤلات كثيرة بين القادة العسكريين حول انعكاسات وأصداء هذا الحادث، وتحديداً فيما يتعلق بفاعلية منظومة «القبة الحديدية الإسرائيلية» وفشلها أمام الهجمات الفلسطينية.

وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» دانا أبو شمسيه، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمطرت مستوطنة عسقلان بأربع رشقات صاروخية، كل رشقة تحوي نحو 100 صاروخ.

أهم المعلومات عن القبة الحديدية الإسرائيلية

تستعرض بوابة «الوطن» فى التقرير التالي، أهم المعلومات عن القبة الحديدية الإسرائيلية، وتأتي كالتالي:

1- طور نظام القبة الحديدية الإسرائيلية كنظام أرضي لاعتراض وتدمير الصواريخ وقذائف الهاون ذات المدى القصير، وبدأ تفعيله لأول مرة في عام 2010.

2- قامت شركة «رافائيل» بتطوير القبة الحديدية بالتعاون مع شركة «رايثيون» الأمريكية.

3- يتم تشغيل القبة الحديدية بواسطة بطاريات دفاع صاروخي تستطيع الدفاع ضد هجمات الهاون والصواريخ، بما في ذلك تلك التي يتم إطلاقها من الأراضي الفلسطينية، وتعمل هذه البطاريات على مسافة تقدر بحوالي 40 ميلاً من موقع البطارية.

4- تتكون المنظومة من رادار لاكتشاف الصواريخ ونظام قيادة وتحكم يحلل البيانات المقدمة من الرادار، ويتم توجيه للاعتراض وتدمير الصواريخ المعتدية، وتتراوح تكلفة كل صاروخ حوالي 40 ألف دولار، وبالتالي يكون اعتراض 3000 صاروخ تحديًا ماليًا كبيرًا.

5- في الواقع، تقوم وحدة الرادار بكشف الصواريخ القادمة وترسل معلومات حول سرعتها ومسارها إلى مركز التحكم في البطاريات، لتقوم أجهزة الكمبيوتر في المركز بتحليل هذه المعلومات وتحديد ما إذا كان الصاروخ سيصيب مناطق مأهولة بالسكان، وإذا تبين أن الصاروخ يهدد مناطق سكنية، يتم إطلاق صاروخ من قاذفة تحتوي على 20 صاروخًا دفاعيًا لإبعاده عن المناطق المأهولة بالسكان وتقليل الأضرار على الأرض.

6- وفقًا لتقرير مجموعة التحليل الأمني «آي.إتش.إس جين» في عام 2012، يتميز صاروخ نظام القبة الحديدية بقابلية كبيرة للمناورة. ويبلغ طوله حوالي 3 أمتار وقطره حوالي 15 سنتيمترًا، وتشير المجموعة إلى أن وزنه يقدر بحوالي 90 كيلوجرامًا.

7- بالرغم من تكلفة المنظمة العالية لنظام القبة الحديدية، إلا أنه سجل بعض العيوب في فعاليته، وكان من أبرزها هو عدم قدرتها على التعامل مع قذائف الهاون التى يكون عيارها 120 ملم وأقل من ذلك.