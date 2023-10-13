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«المنشآت الفندقية»: زيادة 40% بأعداد السياح في مصر خلال أول 9 أشهر من 2023

كتب:

عبده أبوغنيمة
12:09 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
علاء عاقل

علاء عاقل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، جيدة جدا، موضحا أن أعداد السياح الذين زاروا المقصد السياحي المصري خلال تلك الفترة أعلى بنسبة قد تصل إلى 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر

أضاف «عاقل» لـ«الوطن»، أن المانيا جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، موضحا أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 هو عدم قدومها من سوق معينة أو من قارة واحدةـ بل هناك تنوع في الدول المصدرة للسياح إلى مصر.

وصول أعداد السياح إلى 15 مليونا بنهاية 2023

أشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن القطاع السياحي المصري يستهدف وصول أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، موضحا أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة للوصول إلى ذلك الرقم، وفقا لأعداد السياح الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري، ونسب الحجوزات الحالية والمستقبلية في الـ3 أشهر الأخيرة من العام الجاري.

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