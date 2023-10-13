انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الإسكندرية.. «9 لجان لاختيار 7 مرشحين»

شهدت انتخابات نقابة أطباء محافظة الإسكندرية الخاصة بالتجديد النصف 2023، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا في الساعات الأولى من الانتخابات التي انطلقت في الساعة 9 صباحا، بنادي أطباء الإسكندرية في سابا باشا على البحر.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة 5 من مساء اليوم، وذلك لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس من خلال عملية التصويت السري تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات نقابة الأطباء محافظة الإسكندرية في 9 لجان

وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، إن عملية التصويت تجري في 9 لجان فرعية وتحت إشراف قضائي كامل.

28 ألف ناخب في انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي عدد الجمعية العمومية من لهم حق التصويت بالانتخابات يصل عددها إلى 28 ألفا 816 ناخبا.

منافسة مقعد نقيب أطباء الإسكندرية

وتشهد الانتخابات منافسة 5 مرشحين على مقعد النقيب، وهم الدكتور عبد المنعم فوزي، والدكتورة أميرة أبو العلا، والدكتور عصام يوسف، والدكتور ياسر قشطة، والدكتور أحمد يوسف.

مقاعد أعضاء مجلس النقابة

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء مجلس النقابة «تحت السن» 7 مرشحين، وهم: الدكتور حاتم حمادة، والدكتور محمد حسن، والدكتورة أسماء خليفة، والدكتور مينا أسامة، والدكتورة آمال مبروك، والدكتور إبراهيم الطحان، والدكتور محمد لولبي.

مقاعد فوق السن

كما يتنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد فوق السن، وهم الدكتور محمد أبو جبل، والدكتور أشرف شريرة، والدكتور ماجد نشأت، والدكتور أحمد صبري، والدكتورة دعاء جنينة، والدكتور أشرف عرفات، والدكتور حسن عبد الرحمن.