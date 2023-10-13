7 مرشحين في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة بورسعيد

انطلقت انتخابات نقابة الأطباء في محافظة بورسعيد، اليوم، ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب، ليس بينهم النقيب الحالي، و3 مرشحين على منصب العضوية لفوق السن، وتم التزكية على العضوية لتحت السن لمرشح وحيد.

2500 ناخب في انتخابات نقابة الأطباء محافظة بورسعيد

وقال دكتور مصطفى السعيد نقيب الأطباء الحالي، إن عدد الناخبين في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة ببورسعيد 2500 ناخب، وينتظر أن يكون الإقبال كبير على مدار اليوم، موضحا تنافس 3 مرشحين على منصب نقيب الأطباء ببورسعيدن وهم الدكتور حلمي العفني، مدير الصحة السابق، والدكتور حسن الإسناوي، النقيب السابق، والدكتور أبو المعاطي الشريف.

فوز مرشح تحت السن بالتزكية

وأوضح أنه ترشح لمقعد فوق السن في انتخابات نقابة الأطباء محافظة بورسعيد الدكتور محمد عبد الحافظ والدكتور ماهر شوقي والدكتور محمد صبح، بينما تقدم لمقعد تحت السن مرشح وحيد، وهو محمد أحمد صبح، مؤكد عدم رغبته في الترشح لاختيار وجوه جديدة تخدم النقابة.

إقبال كبير من الأطباء كبار السن

وأكد دكتور محمد عبد الحافظ الإقبال الكبير من الأطباء في الساعات الأولى من بداية انتخابات نقابة الأطباء محافظة بورسعيد خاصة من كبار السن، على عكس ما كان متوقعا

إغلاق باب التصويت في الخامسة

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء إغلاق باب التصويت الساعة 5 مساء اليوم، تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة تحت إشراف قضائي كامل.