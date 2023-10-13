انطلاق فعاليات بطولة الترايثلون بالغردقة.. 1000 متسابق من 15 دولة

انطلقت فعاليات البطولة العربية والأفريقية التاسعة للترايثلون اليوم الجمعة، في مدينة الغردقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وتقام فعاليتها في مدينة الغردقة خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

انطلاق بطولة الترايثلون بالغردقة

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إلى أن فعاليات بطولة الترايثلون تقام في الغردقة بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من دول العالم من 15 جنسية أجنبية، وتتضمن 3 مراحل هي السباحة لمسافة 150 مترا في المياه المفتوحة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومترا، والجري لمسافة 10 كيلومترات.

الغردقة تستضيف البطولة للعام الثالث

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تستضيف فعاليات البطولة للعام الثالث على التوالي، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة الغردقة السياحية، وتنقل فعاليات البطولة عبر وسائل الإعلام وكالات الأنباء العالمية.

ولفت إلى أهمية إقامة مثل هذه البطولات على أرض الغردقة في الترويج السياحي، مؤكدا استعدادات أجهزة الغردقة لاستضافة أي حدث عالمي، حيث توافر الإمكانيات والمقاومات المادية والبشرية وتوافر البنية التحتية من مطار وطرق وفنادق سياحية على أعلى مستوى.

انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر

يذكر أن وزير الشباب والرياضة أطلق فعاليات مهرجان البحر الأحمر بمدينة الغردقة في نسخته الثالثة، صباح اليوم الجمعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور قيادات محافظة البحر الأحمر وقيادات الشباب والرياضة بمدينة الغردقة.