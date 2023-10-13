إيمي سمير غانم تدعم فلسطين: اللهم أعز الإسلام والمسلمين

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على دعم الشعب الفلسطيني من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

إيمي سمير غانم تدعم فلسطين

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، خريطة فلسطين عبر حسابها، وعلقت: «يارب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم آمين».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرص على دعم الشعب الفلسطيني عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم حلا شيحا وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان وفيفي عبدهن وغيرهم الكثير من الفنانين.