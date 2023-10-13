مدير الأكاديمية العسكرية المصرية يهنئ الدفعة 117 بالتخرج (فيديو)

هنأ الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الدفعة 117 وما يعادلها من جميع طلاب الكلية العسكرية بالتخرج.

علم وانضباط ولياقة بدنية

وأضاف «زاهر»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «أؤكد عليهم ضرورة الحفاظ على أنفسهم وجميع ما تعلموه داخل الأكاديمية سواء علم او انضباط أو لياقة بدنية».

الكليات العسكرية

وتابع: «اهتممنا بتقديم حفل مختلف هذا العام بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر مع الحدث الأكبر بالنسبة إلينا وهو نهاية الدراسة لأبطال الاكادميية وطلاب الكليات العسكرية، وقدمناه بشكل جديد ومختلف ونفّذنا عرضًا بالمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر ولدينا أحدث منظومة أسلحة موجودة داخل القوات المسلحة».