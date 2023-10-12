وزير الخارجية الأسبق: الجيش يدافع عن الحق ولا يهدد أحدا.. وحفل التخرج فخر واعتزاز لنا

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مصدر فخر واعتزاز، موضحًا: «يمكنك أن تسير وأنت ترفع الرأس لأن لديك قوات مسلحة تحمي البلاد ولا تهدد أحد».

القوات المسلحة المصرية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، مع الدكتور خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية «on»، أن القوات المسلحة المصرية معنية تماما بالأمن القومي المصري، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت وسط ما نعيشه هي بمثابة صوت العقل والحكمة، متمنيًا بأن تُترجم إلى أفعال في الفترة المقبلة لأنها تعالج الجذور وتضع بعض الأمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني الآلالم.

وتابع أن المناسبة جاءت في توقيت حرج تمر به القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القوات المسلحة الباسلة دائمًا موجودة للدفاع عن الحق، وصرح الرئيس السيسي بأن مصر حاربت للوصول إلى السلام وهذا المدلول الرئيسي الذي يجب أن نتمسك به لأن الدم يأتي بدم وأي عملية سياسية تنتهي بالتفاوض والوصول لحل ينهي دائرة العنف التي نعاني منها في المنطقة منذ فترة طويلة.

عملية عسكرية

وأكد أن العمليات العسكرية لا تحسم شيئا على الأرض، ولكن أي عملية عسكرية مرتبطة في نهاية المطاف بمائدة تفاوض والوصول إلى حل يحفظ الحقوق وينهي حالة العداء ودائرة العنف التي تعاني المنطقة منها منذ فترة طويلة.