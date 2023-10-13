انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر.. «عبد المالك» نقيبا بالتزكية

شهدت انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حضورا متوسطا في بدايتها صباح اليوم، ومن المقرر إغلاق باب التصويت في الخامسة مساء، كما تم اختيار الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر بالتزكية.

انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، أنه يتنافس 4 مرشحين فوق السن على مقعدين وهم الدكتورة أسماء يوسف محمد مبارك، والدكتورة مروة حمدي، والدكتور صموئيل توفيق بشاي، والدكتور أمجد كامل عطية.

بينما يتنافس 3 مرشحين تحت السن على مقعدين وهم الدكتور أحمد عبد الشافي، والدكتور إسلام عبدالرشيد، و الدكتور محمد النجار.

1500 طبيب لاختيار المرشحين

وأشار الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عملية التصويت في انتخابات البحر الأحمر تسير في هدوء منذ بدء التصويب في تمام الساعة التاسعة صباحا، لافتا أن عدد الأطباء الذين لهم حق التصويت بالبحر الأحمر 1500 طبيب وطبيبة، تحت إشراف قضائي كامل.