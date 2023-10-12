تشكيل 6 قطاعات لمواجهة مياه الأمطار والسيول في البحر الأحمر

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حالة الطوارئ وتشكيل غرفة عمليات وقطاعات لمجابهة ومواجهة الأزمات وتجهيز المعدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة.

قطاعات لمجابهة الأمطار والسيول بالبحر الأحمر

وأشاد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، بعرض الخطة العامة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول وتشكيل 6 قطاعات تغطي طرق البحر الأحمر، خاصة طرق «سفاجا- الغردقة، سفاجا- سوهاج، سفاجا- قنا، سفاجا- القصير»، بكل قطاع مسؤول وأطقم فنية ومعدات ومكان تمركز و نقطة التمركز الخاصة ومتابعة الإنذارات الجوية

تنفيذ عدد البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة والبرابخ

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أجهزة الدولة انتهت من تنفيذ عدد البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة والبرابخ والقنوات والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بتكلفة بلغت مليار جنيه لحماية مدن محافظة البحر الأحمر وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.