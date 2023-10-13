الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تهنئ خريجي الأكاديمية العسكرية

هنأت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية بجميع تخصصاتها، وقالت في بيان: «في هذه المؤسسة العسكرية العريقة، تعلمتم مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة والعزة، واهبين أنفسكم للوطن، محافظين علـى أرضه ومقدرات شعبه، لتكونوا درع الوطن وسيفه».

كما تقدمت الحملة الرسمية أيضا بالتهاني لأسر خريجي الأكاديمية العسكرية، الذين يحصدون اليوم، ثمار ما زرعوه، مُساندين أبناءهم جنباً إلى جانب طوال هذه الرحلة التعليمية.