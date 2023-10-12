الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من اتحاد الصناعات

استقبل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفدا من اتحاد الصناعات المصرية، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، استمرارا للقاءات المنعقدة مع الجهات والكيانات المختلفة التي تمثل كل طوائف ومكونات المجتمع المصري.

وبدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمّنا دور اتحاد الصناعات في دعم النهوض بالصناعة المصرية، حيث قال المستشار محمود فوزي، إنّ المرشح عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة المصرية، مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين والصناعات.

وأكد فوزي، أنّ اتحاد الصناعات له مواقف وطنية بارزة ولا يتوانى في توعية المواطنين والعمال بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مضيفا أنّ الصناعة من المقومات الأساسية للاقتصاد القومي، ويجب العمل على النهوض بالصناعة وتوطينها.

ولفت إلى ضرورة الاستماع لمطالب أصحاب الأعمال والعمال، مثمّنا دور القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية، والتي مثلت نقطة التقدم الاقتصادي في الدولة.

من جانبه، أكد وفد اتحاد الصناعات المصرية، اعتزامه الكامل للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيدين بدور المرشح في دعم الصناعة وحرصه على استقلالية اتحاد الصناعات وإصدار التشريعات التي تدعم النهوض بالاقتصاد المصري.

وناقش الاتحاد خلال اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات، مؤكدين أهمية رفع الوعي لدى العمال بالعملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية الفعالة.