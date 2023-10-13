الشوا: انقطاع التيار الكهربائي عن غزة أدخل القطاع الصحي في أزمة كبيرة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن القصف الإسرائيلي متواصل، ويستهدف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية في قطاع غزة.

أضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، لقناة «القاهرة الإخبارية»: «أن انقطاع التيار الكهربائي عن غزة أدخل القطاع الصحي في أزمة كبيرة، والاحتلال الإسرائيلي طالب مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة بالتوجه ناحية الجنوب».

وتابع «الشوا»: «أكثر من 80% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نزحوا داخل المدينة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إطلاق الصواريخ بقطاع غزة دون أي اعتبار لحقوقهم»، مشيرا إلى أن منظمات الأمم المتحدة مسؤولة عن حماية الشعب الفلسطيني والضغط على جيش الاحتلال، ويجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.