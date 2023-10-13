متحدث بلدية غزة: الاحتلال يستخدم البراميل المتفجرة لتدمير الأحياء السكنية
كتب:
محمد علي حسن
11:11 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الاحتلال يقصف قطاع غزة
قال متحدث بلدية غزة حسني مهنا، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأحزمة النارية والبراميل المتفجرة في تدمير الأحياء السكنية بقطاع غزة.
أضاف متحدث بلدية غزة، لقناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في غزة، دون مراعاة الحقوق الإنسانية، متجاهلا القوانين الدولية».
وتابع: «قطاع غزة يشهد حركة نزوح منذ بداية العدوان، بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة دون دعوات تحذيرية».