«وفا»: 100 شهيد ومئات المصابين جراء قصف الاحتلال لمنازل في غزة فجرا

استشهد 100 فلسطيني على الأقل غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب المئات، فجر اليوم، جراء الغارات والقصف العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في اليوم السابع من العدوان على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بانتشال 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية تعود لعائلة أبومدين في مخيم البريج وسط غزة، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

أوضحت أن بناية أبومدين تقع في «بلوك 9» داخل البريج وتتكون من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، وتؤوي ما يقارب 70 فلسطينيا، منهم من نزحوا من مناطق الحدودية إلى البناية، مشيرة إلى أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع تزايد أعداد الشهداء، وقد وضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

واستشهد 5 فلسطينيون بينهم أطفال وأصيب 10 مواطنين بقصف طائرات حربية لمنزل يعود لعائلة جودة في بلدة جباليا شمال القطاع، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الزرد في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما استشهد 17 فلسطينيا باستهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة حلاوة وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي.