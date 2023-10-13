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«يونيسف» تطالب بوقف العدوان على غزة: المشاهد «مروعة»

كتب:

محمد علي حسن
10:40 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم، إن المشاهد الآتية من غزة «مروعة»، وإن ما يحدث في القطاع الفلسطيني «غير مقبول»، وفقا لبيان صادر عن المنظمة الأممية، منذ قليل.

أضاف مكتب «يونيسف» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «إكس»: «يجب أن يتوقف العنف على الفور»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأطفال بين الضحايا.

وذكرت المنظمة أن مليون شخص في غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، وذلك بعد ساعات من دعوة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، وتحدثه عن عملية عسكرية في القطاع.

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