الهلال الأحمر: إخلاء غزة يؤدي لشلل 90% من القطاع الصحي
كتب:
محمد أيمن سالم
10:54 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الوضع الصحي في غزة
قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة محمد أبومصبح، إن قوات الاحتلال هاجمت مركبات للهلال الأحمر، رغم أنها محمية دوليا.
وتابع «أبومصبح» في مداخلة هاتفية مع «قناة القاهرة الإخبارية»: «نعد متطوعينا للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي، ونعتبر أنفسنا شريان الحياة لمواطنينا».
القطاع الصحي
أضاف: «إذا جرى تنفيذ إخلاء محافظتي غزة وشمال غزة، فسيعلن القطاع الصحي الشلل بنسبة 90%»، لافتا إلى أن محافظة وسط غزة لا تملك إلا مستشفى واحدا لا يكفي احتياجات المصابين والحالات الحرجة.
المستشفيات الميدانية
وشدد على ضرورة أن تبقى المستشفيات محمية وفي حالة تشغيل: «المستشفيات الميدانية لن تكون محمية من استهداف الاحتلال الذي استهدف مستشفيات معروفة».