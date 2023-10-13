«الشرقية الأزهرية» تختتم فعاليات الأسبوع الأول لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية نجحت في تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل في أسبوعها الأول للعام الحالي 2024/2023، وتم تناول سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة التواضع للمرحلة الإعدادية والثانوية للمعاهد كافة.

تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والدينية

وأضاف منسق المنطقة الأزهرية، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

وتضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوع، فقرات متنوعة لسلوك النظافة وقيمة التواضع بجميع المعاهد الأزهرية، كما قام بعض الطلاب بإدارتي العاشر من رمضان وديرب نجم بتمثيل فقرات مسرحية تعكس مظاهر «النظافة» و«التواضع»، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات إسماعيل غنيم الإعدادي، ومعهد الشوادفي الباز الإعدادي بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة التواضع بمساعدة المعلمات.

وفي إدارة منشأة أبو عمر، قام الطلاب بترجمة معنى النظافة والتواضع إلى اللغة الإنجليزية، كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية، كما قامت إدارتي أبو حماد وهيهيا بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر على صفحات المعاهد.

ترسيخ القيم التربوية

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع، فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كل الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.