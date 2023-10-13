أستاذ سياسة: كلمة الرئيس واضحة وقوية وأعلنت موقف مصر تجاه قضية فلسطين

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة، إنّ الموقف الصريح والواضح للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل الكلية الحربية، تذكر الجميع بأنّ الدور المصري حاسم ولا بد منه لكل الأطراف الدولية في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحكم الجغرافيا والتاريخ الذي يعتبر ميثاق شرف لمصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا ما لم تتهاون فيه مصر أبدًا.

ميثاق الشرف الدولي

وأضاف الريس، لـ«الوطن»، أنّ ميثاق الشرف في الأعمال الحربية وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية تقتضي حماية المدنيين وقت الحرب، هذا ميثاق الشرف الذي مارسته مصر في كل حروبها مع العدو، إذ لم تتعرض أبدًا للمدنيين بعكس الأعداء الذين يمارسون سياسة الاحتلال وحصار المدنيين وقت الحروب، وهذا الأمر مرفوض بشكل قاطع.

وأشارأستاذ السياسة إلى أنّ العالم كله يعرف أن حل الصراع يكمن في إنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو1967 هذا ما تنادي به مصر دائمًا، وصرح به الرئيس اليوم، ويعلن أنّ التفاوض بين الأطراف المعنية والوسيط النزيه يمثل الخروج الأمن لإسرائيل وفلسطين وإقامة علاقات بين إسرائيل، وبقية الدول العربية إعمالا للمبادرة العربية للسلام.

مساعدات الشعب الفلسطيني

وأشار نجاح الريس إلى أنّ تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأن مصر تيسر كل أمكاناتها لذلك، ومصر بحكم الجغرافيا والتاريخ ستظل دومًا تحمل شعار الدفاع وحماية الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أنّها مبادئ راسخة في السياسة المصرية.