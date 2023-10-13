نائب: كلمة الرئيس في حفل الكلية الحربية تشجع الدول على التضامن مع فلسطين

قال النائب عبدالباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية، اتسمت بالقوة والشجاعة والثبات على الموقف.

أضاف عبدالباقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ كلمة الرئيس السيسي حثت العديد من الدول لمساندة دولة فلسطين والأهالي في قطاع غزة خلال تلك المحنة، والعمل على الوصول لحل سريع في الأزمة الراهنة، فضلا عن تأكيد أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد النائب أنّ كلمة الرئيس السيسي تؤكد أنّ الدولة المصرية دوما في موقف دفاع، ولا تبادر أبدًا بالهجوم، وهو ما أشار إليه السيد الرئيس حين قال إن مصر لا تمتلك أي أطماع في أراضٍ خارج حدودها.

موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأشاد عضو مجلس النواب بموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ومساندتها الكبيرة للشعب الفلسطيني حتى يسترجع أرضه التي سُلبت، وهو ما ظهر في قوافل المساعدات المصرية للأهالي في قطاع غزة، وأن نزوح الفلسطينيين عن أرضهم يمثل خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية ككل، قد يؤدي إلى ضياعها بالكامل.