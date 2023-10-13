«أبوصدام» يدعو الفلاحين للتبرع بالدم للفلسطينيين ضمن حملة التحالف الوطني

ناشد حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، جموع الفلاحين في ربوع الجمهورية، بالمشاركة في حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارهم على الهجرة، لافتا إلى أن الدم العربي دم واحد، مناشدا العالم الحر بالضغط علي إسرائيل لوقف انتهاك القانون الدولي وانتهاك الميثاق الدولي لحقوق الأنسان.

أضاف في بيان: «أناشد جموع الفلاحين القادرين على التبرع بالدم، بالمشاركة في حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لأهلنا في فلسطين المحتلة، كعمل إنساني وواجب وطني وأخلاقي على القادرين».