رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفل تخرج الكليات العسكرية

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

التحالف الوطني للعمل الأهلي: نجحنا في حماية 1.2 مليون مواطن من العمى

كتب:

يسرا البسيوني
02:42 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
مبادة عنيك في عنينا

مبادة عنيك في عنينا

أعلنت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجاحها في الوصول بخدماتها الطبية ذات لمليون و200 ألف مواطن في جميع المحافظات، وحمايتهم من الإصابة بالعمى، تزامنا مع اليوم العالمي للإبصار. 

مبادرة «عنيك في عنينا»

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مبادراتها عنيك في عنينا، للحد من مسببات العمى التي أطلقتها قبل 5 سنوات من الآن، برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

اقرأ المزيد:

الكشف على 640 شخصا ضمن قافلة «التعليم» بالفيوم «عنيك في عنينا»

قافلة مجانية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بسوهاج

صناع الخير و«أوركيديا» يستأنفان قوافل «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى

الكشف على 685 مواطنًا ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بالغربية