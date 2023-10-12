التحالف الوطني للعمل الأهلي: نجحنا في حماية 1.2 مليون مواطن من العمى

أعلنت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجاحها في الوصول بخدماتها الطبية ذات لمليون و200 ألف مواطن في جميع المحافظات، وحمايتهم من الإصابة بالعمى، تزامنا مع اليوم العالمي للإبصار.

مبادرة «عنيك في عنينا»

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مبادراتها عنيك في عنينا، للحد من مسببات العمى التي أطلقتها قبل 5 سنوات من الآن، برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.