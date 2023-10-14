فنانو مصر يدعمون الشعب الفلسطيني: «لسه فيك نخوة يا عربي»

حرص عدد كبير من فناني مصر على دعم الشعب الفلسطيني، بعد صرخات الألم وسقوط الضحايا واستهداف الأطفال، إثر العدوان الإسرائيلي عليهم، وذلك من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فنانو مصر يدعمون فلسطين

كان أولهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي حرص على دعم الشعب الفلسطيني من خلال «تويتة» عبر صفحته الخاصة على موقع «إكس» قال فيها «ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين.. ربنا معاكم يا أبطال».

ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين ..

ربنا معاكم يا أبطال — Karim Abdel Aziz (@karimabdelaziz) October 7, 2023

وانضمت اليه الفنانة شيريهان التي شاركت هي الأخرى في دعم القضية الفلسطينية عبر «تويتر» قائلة «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوق الشعب الفلسطيني».

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوق الشعب الفلسطيني. #طوفان_الاقصى_ #فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/xOcQvaSFkq — Sherihan (@Sherihan) October 9, 2023

وهناك الفنان أحمد السعدني، الذي كتب قائلا «كلنا كنا فاكرين القضية ماتت لكن اتضح إن لسه فيك نخوة يا عربي قلوبنا مع فلسطين وشعبها».

وكذلك الفنان محمد هنيدي، الذي كتب عبر موقع «فيسبوك» قائلا «ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية».

أما الفنانة دنيا سمير غانم، فكتبت عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» قائلة «اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم و الجوع.. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين».

وكذلك شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، الذي كتبت قائلة «يارب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم آمين».

وهناك أيضا الفنان تامر حسني الذي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قائلا «اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في أشد الحاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك».

وانضم اليهم الفنان أحمد مكي الذي دعم فلسطين عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» قائلا «اللهم انصر اخواننا في فلسطين.. واحفظ شعبها.. آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم».