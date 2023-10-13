دنيا سمير غانم تدعم الشعب الفلسطيني: اللهم هون على أطفالهم الرعب واليتم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على دعم الشعب الفلسطيني، عبر منشور على حسابها بـ«إنستجرام».

دنيا سمير غانم تدعم فلسطين

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لأحد الأطفال الفلسطينيين، وعلقت عليها: «اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين».

يذكر أن هناك كثير من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية ومن بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان ومحمد هنيدي وأحمد فتحي وحمادة هلال وحلا شيحا وإيمي سمير غانم وكنده علوش وحورية فرغلي.