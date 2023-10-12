جامعة سوهاج: إجراء 6 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة من وزارة الصحة والسكان، لبحث آليات التعاون المشترك بإنهاء جميع قوائم الانتظار في 31 من أكتوبر الحالي.

تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار

وقال رئيس الجامعة إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نجحت الجامعة في تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وجرى عقد اللقاء لبحث آليات التعاون بين المستشفيات الجامعية ومشاركتها في سرعة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح أنه منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير 2019، وحتى اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من إجراء 6871 عملية جراحية بنسبة 95% ومتبقي 334 حالة فقط بنسبة 4.62%، وذلك في التخصصات الدقيقة التي تشمل جراحة العظام، المخ والأعصاب، عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، جراحة العيون، زراعة القوقعة وجراحة الأطفال.

تقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم المستشفيات

وأكد رئيس الجامعة استعداد مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال الحالات المدرجة على قوائم الانتظار، والانتهاء منها خلال الفترة المحددة، موضحا استعدادها لتقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي في حال احتياجهم لذلك.