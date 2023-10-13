المقاومة الفلسطينية تطلق 150 صاروخا باتجاه مدينة عسقلان

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم، إطلاق 150 صاروخا باتجاه مدينة عسقلان في إسرائيل «ردا على تهجير واستهداف المدنيين»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها «طوفان الأقصى»، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.