طوفان الأقصى.. رشقات صاروخية تستهدف شمال الأراضي المحتلة

استمرت عناصر المقاومة الفلسطينية في الرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضمن عملية طوفان الأقصى حيث أطلقت رشقة صاروخية على شمال الأراضي المحتلة.

المقاومة تستمر في عملية طوفان الأقصى

وتسبب صواريخ طوفان الأقصى في دوي صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة اليوم، في سادس أيام حرب غير مسبوقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية عن رويترز.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا عقب رصد جسم طائر، وجار التحقيق في السبب بعد عملية طوفان الأقصى.

مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إغلاقا على القدس القديمة، بعد إطلاقها الرصاص الحي صوب شاب بزعم محاولته تنفيذ إطلاق نار صوب مركز لشرطة الاحتلال في القدس القديمة.

الاحتلال يغلق القدس القديمة

وأغلقت قوات الاحتلال الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، ومن بينها حي وادي الجوز، وبلدتي سلوان وجبل المكبر، كما أغلقت الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطور شرق القدس المحتلة، وداهمت منزلا واعتدت على المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المواطنين قرب باب العمود بالضرب، وعلى مواطنين داخل مركباتهم في حي الشيخ جراح.