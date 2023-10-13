وظائف شاغرة بمرتب يصل إلى 8500 جنيه شهريا.. الحق قدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية جديدة بمرتبات تصل إلى 8500 جنيه، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر، من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة بافلو برجر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي، إذ يتم تنظيمه في 60 ش عبدالله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية، يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مطلوب وظيفة مدير مطعم، يجب أن يكون لديه خبرة من 4 إلى 5 سنوات بمجال الفاست فود، وأن يكون سنه يتراوح بين 26 إلى 40 عاما.

2- مساعد مدير مطعم، يجب أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 3 سنوات بمجال الفاست فود، وأن يكون سنه يتراوح بين 26 إلى 35 عاما.

3- عضو فريق لا يشترط الخبرة، ويجب أن يتراوح سنه بين 19 إلى 30 عاما.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في التجمع والمقطم والمعادي والشروق ومدينتي وأكتوبر.

- يمكن لجميع المؤهلات التقديم على الوظائف «عالي / متوسط / فوق متوسط / طالب».

- يجب التفرغ التام للعمل.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين صافي مرتب يبدأ من 4000 إلى 8500 حسب كل وظيفة والخبرة.

- صافي الراتب للطلاب 3500 جنيه إضافة إلى حافز مجزٍ كل 4 أشهر لعضو فريق.

- تمنح الشركة للعاملين حافز شهرى على الأداء + الإضافي.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات بشيفتات متغيرة.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين بهل تأمينات طبية واجتماعية.

- توفر الشركة للعلملسن فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.