وظائف خالية للعمال في السويس براتب 4350 جنيها.. التخصصات والشروط

أعلنت مديرية العمل بالسويس، عن توافر وظائف شاغرة في إحدى الشركات التي تعمل في مجال صناعة السيراميك، تتضمن الحرف المختلفة، منها عمال إنتاج، بشرط عدم تخطي سن المتقدم عن 35 عاما.

كما تضمن إعلان مديرية العمل في السويس، حاجة إحدى شركات تصنيع السيراميك بمنطقة الأدبية لعمال بدون مؤهلات للعمل في وظائف فنية مختلفة، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة.

40 فرصة عمل شاغرة بالسويس

وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات المنطقة الصناعية بالأدبية بحاجة لشغل 40 فرصة عمل، من العمالة بدون وبمؤهلات بمرتبات تحدد بعد المقابلة، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

وأضاف «جاد»، أن كل هذه المعلومات معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل وفق توجيهات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.

التخصصات المطلوبة لوظائف خالية

وأوضح حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، أن الوظائف الخالية، لدى شركة الأخوة للسيراميك بالأدبية 20 فرصة عمل عمال إنتاج براتب شهري 3750 جنيها، و20 فرصة عمل عمال بدون مؤهلات براتب شهري 4350 جنيها، والتقديم بمقر الشركة بالأدبية.