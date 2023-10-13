وظائف خدمة عملاء جديدة بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للعمل في مجال خدمة العملاء، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة للمشروعات مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، بتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ويُنظّم الملتقى التوظيفي في مبني أكسيد بالقرية الذكية، يوم الأحد 15 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساءً، والتقديم يكون على وظائف خدمة عملاء أكونت عربي وإنجليزي.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة.

- أن يكون المتقدم للوظائف أو فرص العمل المتاحة حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من الجيش.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبًا يبدأ من 3500 جنيه ويصل إلى 4500 حسب مستوى اللغة الإنجليزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباح سنوية.

- عدد ساعات العمل يصل إلى 8 ساعات يومية.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة أسبوعيا.

- تمنح الشركة للعاملين بها فرصًا للترقي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين صحي واجتماعي.