وظائف من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية وأرباح سنوية.. إليك التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة، اليوم التوظيفي المفتوح شركة أكسيد، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

خدمة العملاء عربي وإنجليزي، للعمل بالقاهرة والجيزة.

شروط الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالي.

- الحد الاقصى للسن 35 سنة.

- موقف محدد من الجيش.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على راتب يبدأ من 3500 جنيه ويصل إلى 4500 جنيه حسب مستوى اللغة الإنجليزية، والحصول على أرباح سنوية.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات، ويحصل على يومين إجازة أسبوعيا، وفرص للترقي، وتأمين صحي واجتماعي.

كيفية التقديم للوظائف

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقدم للعمل بشركة أكسيد، ملء الاستمارة من هنــــــا

مبنى أكسيد بالقرية الذكية الأحد 15 أكتوبر من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنـــــا

اليوم المفتوح للتوظيف لشركة أسواق عبد العزيز

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية للعمل في إحدى الهايبر ماركت الشهيرة، من خلال اليوم المفتوح للتوظيف لشركة أسواق عبد العزيز.

الوظائف المطلوبة

سيلز أجهزة، سيلز منزلي، كنترول، مخازن، مندوب تسليم.

- لا يشترط أن يكون المتقدم لـ الوظائف الحصول على مؤهل محدد.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف متفرغ للعمل.

- لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة.

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية وتأمين طبي واجتماعي وفرص للترقي وإجازات سنوية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية المعلن عنها من جانب الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بها، ثم اختيار الوظائف المطلوبة وملء الاستمارة الخاصة بالوظائف.