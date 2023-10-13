حظك اليوم برج الثور السبت 14-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنه شخصية اجتماعيه تنصهر في العلاقات بشكل سريع، كما يُعتقد عن أصحاب هذا البرج وتحديدا رجال هذا البرج أنهم عاطفيون ورومانسيون جداً، فهم يقدرون العلاقة والانسجام، وقد يذهبون إلى حد التطرف والإسراف لجعل شريكة الحياة سعيدة، وهو لا يعتبر ذلك تضحية؛ بسبب أحاسيسه وعواطفه القوية، كما أنه يمتلك رغبة شديدة في مشاركة حياته وأحلامه مع المرأة المميزة بالنسبة له،

برج الثور

‎في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 14-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

‎حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الفرص أمامك لجنبي المكاسب فحاول أن تستغل الفرصة المتاحة لك الآن، وعليك أن تبدأ مشروعك المؤجل، فهذا من شأنه أن يزيد من نجاحك، ويشعرك بسعادة أكبر، خاصة أنه سيعود عليك بفائدة مادية كبيرة.

‎حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تجنب المواجهات مع الشريك خلال هذه الفترة، واليوم تحديدا عليك أن تحتويه وتجلس وتتحدث معه بكل هدوء، ومعرفة كل ما يفكر به وما يشعر به، لتكون قادرا على جعله يشعر بالرضا مع أعطائه هدية مميزة تقديراً له.

‎حظك اليوم برج الثور صحيا

أمور جيدة في صالحك اليوم مولود برج الثور، فيقول لك خبراء الفلك لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.