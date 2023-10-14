قبل حاتم صلاح.. نجوم شباب راهنت عليهم «Watch It» وحققوا نجاحا كبيرا

في الفترة الأخيرة أصبح مجموعة من الشباب مثل حاتم صلاح أو عصام عمر أو أمير عيد نجومًا ولهم أعمال من بطولتهم، الأمر الذي قد يثير غرابة البعض، وخاصة أنهم في مقتبل عمرهم ورغم قلة تجاربهم الفنية، إلا أن القائمين على منصة «Watch It» آمنوا بقدراتهم، وبموهبتهم ومنحوهم أدوارًا كبيرة، وبطولات، لعل آخرها مسلسل «على باب العمارة» من بطولة حاتم صلاح.

على باب العمارة

«على باب العمارة» يعرض حاليا عبر منصة «Watch IT»، وحققت أول 4 حلقات منه نجاحًا ورواجًا كبير، حيث تصدر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة، كما حصد مئات الآراء الإيجابية، وذلك لبساطته ورشاقة القصة التي يتناولها العمل.

فمن ضمن هذه الآراء فكتب أحد المتابعين: «بصراحة كنت فقدت الأمل في الكوميديا خالصخاصة في السيناريوهات الضعيفة المكررة والمؤلفين النمطيين اللي شبه بعض.. ولكن بعد ما شفت أول حلقتين من مسلسل على باب العمارة للسيناريست مصطفى حمدي والنجم الموهوب حاتم صلاح اكتشفت إن لسه فيه أمل والكوميديا عندنا لسه بخير».

وأضاف: «للأمانة السيناريو لطيف وموظف وسائل التواصل الاجتماعي في الأحداث، هو صحيح ممكن تكون التيمة الرئيسية مكررة في كل الأعمال الفنية منذ البيه البواب لحد النهاردة، لكن حسيت إن المشاهد بتسلم بعضها زي قطع الدومينو، وأداء أبطال العمل اللي غالبيتهم شباب بيحاولوا يقولوا إحنا هنا ونستحق فرصة ساهم في نجاح ده».

وتابع: «أقدر أقول إننا هنشوف حاجة في منتهى الضحك وطبعا منقدرش ننكر دور الفنان الكبير محمد محمود اللي بيضحكني من غير ما ينطق كلمة واحدة وبحب شغله جدا من أيام بوابة الحلواني هو والنجم الكبير محمد رضوان، اللي بيفكرني بحسن حسني وعبدالسلام النابلسي، والنجم الصاعد بقوة أمير عبدالواحد أداؤه بسيط، سلس جدا يُضحكك بلا تكلف..مسلسل يستحق المتابعة هتنبسطوا بالقادم وهتضحكوا من قلبكم.. صدقوني».

وقال آخر عن المسلسل: «مسلسل من المسلسلات اللي هتسيب بصمه كبيره جدًا ومتأكد إن ناس كتير جدا هتطلب موسم تاني، أو أكتر من عظمته أنا مستنى الحلقات الجاية بفارغ الصبر من كتر الاستمتاع.. ربنا هيكرمك جدا عشان بتقدم عمل محترم جدا وفعلًا بنضحك من قلبنا فى انتظار الحلقات الجاية وإن شاء الله هتكسر الدنيا»، جاء من بين التعليقات على المسلسل.

لم يكتف المتابعون بالإشادات عبر صفحاتهم على السيوشيال ميديا، بل حرصوا على تهنئة صناع العمل، فقال أحد المتابعين: «بسم الله ما شاء الله.. إبداع يافنان.. مبرووك مليون مبروك كل حاجة حلوة جدًا في المسلسل الورق والشخصيات والملابس والديكور.. كل بجد وكريزة التورتة الجميلة دي البطل المبدع المتألق المتمكن».

يذكر أن مسلسل «على باب العمارة» من بطولة كل من حاتم صلاح، آية سماحة، ريهام الشنواني، محمود السيسي، محمد محمود، محمد رضوان، وغيرهم من الفنانين.

ويعتبر «على باب العمارة» أولى بطولات حاتم صلاح، وذلك بعدما عرفه الجمهور من خلال مسلسل «الكبير» بجزئيه السادس والسابع بشخصية «نفادي».

بدأ حاتم صلاح مسيرته الفنية من خلال أدوار صغيرة، في مسلسلات مثل «ليالي أوجيني» عام 2018، كارمن، بدل الحدوتة 3، وغيرها من الأعمال.

بالطو

وبخلاف على باب العمارة، فاستطاع مسلسل «بالطو» أن يحقق نجاح كبير، واكتشفاف موهبة جديدة اسمها عصام عمر، والذي يعتبر «بالطو» أول تعارف حقيقي بينه وبين الجمهور، فقبل بالطو شارك في عدد من الأدوار الصغير في عدد من الأعمال ومن بينها الرحلة، لا تطفئ الشمس، الآنسة فرح، العمارة، قرمط بيتقرمط، لما تامر ساب شوقية، وغيرها من الأعمال.

وقال عصام عمر في تصريح لـ«الوطن» أنه يفكر في الوقت الحالي للتحضير لجزء ثان من مسلسل «بالطو»، وذلك بعد نجاح الجزء الأول.

و«بالطو» من بطولة كل من عصام عمر، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، محمود البزاوي، محمد رضوان، سلافة غانم، محمود حافظ، ميرنا زكريا.

ريفو

وبالرغم من نجاحه وجماهيره الكبيرة في الوطن العربي من خلال الغناء، إلا أن نجاح أمير عيد في التمثيل ، كان غير متوقع، وخاصة أن كانت لديه تجربة بطولة في فيلم غنائي بعنوان «لما بنتولد» ولكنه لم يحقق نجاح كبير وقت عرضه، إلا أن الرهان عليه من قبل القائمين على منصة «Watch It» كان مفاجئ في ترشيحه لبطولة مسلسل «ريفو»، إلا أنه حقق نجاح كبير وقت عرضه جعلت الجميع يطالب بجزء ثاني، ونجح أيضا الجزء الثاني نجاح فاق نجاح الجزء الأول.

كما حصل أمير عيد على جائزة أفضل ممثل شاب تصويت جمهور عن مسلسل «ريفو» من مهرجان القاهرة للدراما.

و«ريفو» من بطولة كل من أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، مينا النجار، صدقي صخر.