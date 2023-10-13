أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسكندرية.. تعرف عليها

أطلق التحالف الوطني للعمل التنموي، مجموعة من السيارات في محافظة الإسكندرية من أجل التبرع بالدم لأهالي غزة المصابين جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسكندرية

وجاءت خطوة التحالف للتضامن ومساندة الأشقاء في غزة، من خلال جمع التبرعات بالدماء للمواطنين المصابين في فلسطين بقطاع غزة، وحدد التحالف الوطني أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسكندرية كالتالي:

- سيارات التبرع بالدماء بمسجد القائد إبراهيم.

- سيارات التبرع بالدماء بميدان المرسي أبو العباس.

التبرع بالدم للفلسطينيين

وأوضح التحالف أن السيارات متواجدة على مدار اليوم من أجل جمع تبرعات المواطنين لأهالي فلسطين، وحث الجميع على النزول والمشاركة في التبرع بالدم من أجل المساهمة في إنقاذ المصابين.

إقبال المواطنين على التبرع بالدم

وأقبل المواطنون بشكل ملحوظ على مناطق التبرع الدم في محافظة الإسكندرية، لتقديم الدعم لمواطني قطاع غزة بفلسطين.