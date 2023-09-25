نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية.. دبلوم صناعي 3 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات ويبدأ التنسيق من مجموع 97.7 % كحد أقصى والحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات 27.28% ويستعد الطلاب والطالبات لتقديم أوراقهم للالتحاق بالمعاهد المتاحة للحاصلين على شهادة سياحة لعام 2023، إذ وجهت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم كافة التسهيلات للطلاب لضمان التحاقهم بالمعاهد المتاحة في سهولة ويسر.

نتيحة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2023

وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات بمحافظة الإسكندرية كالتالي حسب الكليات والمعاهد المتاحة طبقا للمجموع الحاصل عليه الطالب.

- يقبل المعهد الفني الصحي مجموع 97.7%

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب 97.07%

-‏ السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 92.71%

-‏ ك.ت فني صناعي إسكندرية 78.85%

-‏ المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف لنظم المعلومات الإدارية 78.85%

- ‏المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 77.57%

- المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.42%

-‏ تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات 74.21%

- ‏جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 74%

- ‏المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 73.33%

- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة وحاسبات نظم معلومات ك 74 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي 72.28%

ويتقدم الطلبة والطالبات إلى هذه المعاهد والكليات على حسب درجاته والمجموع المناسب لة طبقا لتنسيق الكليات والمعاهد.