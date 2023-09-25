نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية.. تجاري 3 و5 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الفني التجاري نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات.

ويبدأ التنسيق من مجموع 88.20 كحد أقصى والحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات 60% ويستعد الطلاب والطالبات لتقديم أوراقهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على شهادة الدبلوم التجاري بنظاميه الخمس سنوات والثلاث سنوات لعام 2023، إذ وجهت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم كافة التسهيلات للطلاب لضمان التحاقهم بالمعاهد المتاحة في سهولة ويسر.

نتيحة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجاري نظام الخمس سنوات لعام 2023

وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية التجارية نظام الخمس سنوات بمحافظة الإسكندرية كالتالي حسب الكليات والمعاهد المتاحة طبقا للمجموع الحاصل علية الطالب.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية 88.20%

- تجارة إنتساب موجة الإسكندرية 87.20%

-‏ السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 86.50%

-‏ العالي للسياحة والفنادق إيحوث 83%

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 82.33%

-‏ المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف لنظم المعلومات الإدارية 81.77%

-‏ عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش «نظم معلومات» ك 47 طريق إسكندرية 75%

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 65.55%

نتيحة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة تجارى نظام الثلاث سنوات لعام 2023

وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بمحافظة الإسكندرية كالتالى حسب الكليات والمعاهد المتاحة طبقآ للمجموع الحاصل علية الطالب.

- معهد فنى صحي الإسكندرية 97.24 %

- تجارة الإسكندرية 94.65 %

- تجارة إنتساب موجة الإسكندرية 93.87%

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي 93.10%

- الفني التجاري بالإسكندرية 83.10%

-‏ جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 76.29%

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد سياحى بأبى قير 60%

ويتقدم الطلبة والطالبات إلى هذه المعاهد والكليات على حسب درجاته والمجموع المناسب له طبقا لتنسيق الكليات والمعاهد.