إنجازات 10 سنوات.. مبادرات رئاسية غيرت شكل ومضمون المنظومة الصحية بمصر

خلال السنوات الماضية؛ عملت الحكومة المصرية جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية، التي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

مبادرة «100 مليون صحة»

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإن مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية، التي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

وأضاف الكتاب أن جهود 100 مليون صحة، تضمنت إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الحرجة، بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى.

وفي إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة والطفل، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الوالدة، التي يأتي على رأسها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين.

اكتشاف المبكر وعالج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

وأوضح الكتاب، أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الوالدة بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.

- 8,3 مليارات جنية: تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الجراحية حتى يونيو 2023.

- 35,6 مليون سيدة: تم فحصهن وتقديم الخدمات الطبية لهن ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

- 7 مليون سيدة: نجحت مبادرة دعم صحة المرأة في فحصهن، وتقديم خدمات المتابعة الدورية السنوية لهن.