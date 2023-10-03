خبير أوبئة: مبادرة «100 مليون صحة» حققت أعلى كشوفات طبية في التاريخ

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المبادرات الصحية الرئاسية لا تستهدف علاج الأمراض فقط، ولكن أيضًا الكشف المبكر والحماية من الإصابة، مشيرا إلى أن المبادرات بدأت بمكافحة فيروس «سي» الذي كان أكبر عبء اقتصادي وإكلينيكي على مصر.

%7 من المصريين كانوا حاملين لفيروس «سي»

وأضاف «عنان»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «7% من المصريين كانوا حاملين للمرض وفقا للتقديرات، وكنا نُصنف كأعلى دولة في العالم بها التهاب كبد وبائي، وظهرت محاولات كثيرة قبل مبادرة 100 مليون صحة لكنها لم تحقق نجاحات كبيرة».

أهمية مبادرة 100 مليون صحة

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الأمر كان مختلفا في مبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت الوصول إلى أكبر عدد من المصريين، ومن ثم شاركت كل المحافظات والوحدات في الحملة، وتم تحفيز الناس لإجراء الكشوفات، وجرى الدفع بالكشف كوسيلة للفحص قبل الموافقات الورقية، وتم التحدث مع الناس مباشرة، وكانت الحملة مجانية، وبالفعل حققت أعلى رقم لأي فحص حدث في التاريخ، بواقع 60 مليون مواطن.