تقديم خدمات لأكثر من 2 مليون مواطن بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو حتى 8 سبتمبر 2023، لـ2 مليون و300 ألف و855 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة «المبادرات الرئاسية، وقوافل طبية، وتنظيم أسرة، ونفقة دولة، وغير قادرين، وعيادات خارجية، وطوارئ مستشفيات، ووحدات طب أسرة، ومراكز طبية»، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ258 ألفا و93 مواطناً، وإحالة 24 ألفا و846 للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

تطعيم 461 ألفا و355 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية

وأضافت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه تم تطعيم 461 ألفا و355 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية، والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأوضحت «محمود»، أنّ عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قامت بتقديم خدماتها إلى 180 ألف و746 منتفعة، بالإضافة إلى 177 ألفا و26 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 174 ألفا و647 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 208 آلاف و485 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، وذلك ضمن فعاليات المبادرة، كما قامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 149 ألفا و496 منتفعة، بالإضافة إلى 144 ألفا و419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 141 ألفاً و319 وسيلة تنظيم أسرة وعمل 170 ألفا و862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

تحويل 513 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأكدت الدكتورة آمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، أنّه جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ31 ألفا و328 مترددا، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 513 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 3646 منشأة غذائية، وأخذ 814 عينة مواد غذائية، وتحرير 1523 محضرا للمنشآت المخالفة، وضبط 119 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة إلى إعدام 2 مليون و170 ألفا و5 كيلو من الأغذية المختلفة، و402 لتر سوائل، فضلاً عن المرور على 553 محطة لمياه الشرب، و125 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.