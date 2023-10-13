شهد ميدان صلاح الدين بوسط الأقصر، وشارع السوق بإسنا، وهي أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الأقصر، توافد المئات من الأهالي على السيارات التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي للتبرع بالدم للمصابين غزة.

أماكن التبرع بالدم بمحافظة الأقصر

وحدد التحالف الوطني للعمل الأهلي أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الأقصر في موقعين للتبرع بالدم من أهالي محافظة الأقصر، الأول بميدان صلاح الدين وسط المدينة، والثاني بمدينة إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.

أهالي الأقصر يؤكدون دعمهم للفلسطينيين

وأكد عدد من المتبرعين في مدينة الأقصر دعمهم الأشقاء الذين يتعرضون للقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدين أن جموع الشعب المصري تساند أهالي غزة الذين يعانون من القصف المستمر مشيدين بالدور المصري المناصر للقضية الفلسطينية.

إشادة الأهالي بالدور المصري

وأشاد مواطنو الأقصر بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في مصر من أجل وقف العدوان علي الشعب الفلسطيني ومنع التصعيد، مؤكدين أن مصر كانت وستظل تساند وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما أشادوا بقوافل المساعدات الإنسانية التي أطلقتها مصر للأهالي في غزة.