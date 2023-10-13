وزير الأوقاف يفتتح مسجد محمود مدني بقرية الراشدة في الوادي الجديد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مسجد الدكتور محمود مدني بقرية الراشدة بمركز الداخلة، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بحضور اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المركز.

وأدى وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد ولفيف من قيادات المحافظة شعائر أول صلاة جمعة بالمسجد والذي يتكون من طابقين ويضم صحن المسجد بمساحة بمساحة 360 مترا مربعا ومصلى للسيدات ودورات مياه ومئذنتين بارتفاع 42 مترا.

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالوادي الجديد

وهنأ وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، المواطنين بمناسبة احتفالات العيد القومي الرابع والستين للمحافظة، وافتتاح مسجد «محمود مدني»، الذي يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في عمارة بيوت اللَّه، مشيدًا بجهود المساهمين في بناء هذا الصرح لإعلاء الفكر الوسطي المستنير ورسالة الإسلام السمحة، داعيًا الله أن يتقبل منهم وأن يجازيهم خير الجزاء.

محافظ الوادي الجديد يشكر المشاركين في بناء المسجد

ومن جانبه، قدم المحافظ الشكر والتقدير لكل من شارك في إنشاء المسجد وتجهيزه بهذا الشكل المشرف لخدمة أهالي القرية، كما أعرب عن تقديره لجهود ودعم وزارة الأوقاف المتواصل لخدمة الدعوة و عمارة المساجد ورعاية النشء من خلال الأنشطة الدعوية والبرامج التثقيفية ودعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم.