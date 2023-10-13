افتتاح مسجد علي مبارك في البحيرة بتكلفة 3 ملايين جنيه

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح مسجد علي مبارك بقرية علي مبارك في وادي النطرون، على مساحة 400 متر مربع وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر، على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذالك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

خطبة الجمعة اليوم

وفي السياق ذاته، تضمنت خطبة الجمعة اليوم، عنوان «الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات» أن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يواجهها وبالمخاطر التي تحيط به، أمر لا غنى عنه، خاصة في مرحلة شديدة الحرج في تاريخ منطقتنا، فالمخاطر جسام، والتحديات هائلة، والأعداء بنا متربصون والأمر أقرب ما يكون الى زمن الفتن التي تجعل الحليم حيران لشدة اختلاط الأمور، واضطرابها، وتقلبها، اللهم إلا على من منّ الله عليهم بالحكمة والخبرة وادراك الواقع وحجم التحديات».