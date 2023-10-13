برلماني: القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية

قال أحمد مقلد، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين، وفي العصر الحديث فإن أغلب الحروب التي خاضتها كانت دفاعًا عن القضية الفلسطينية في المقام الأول.

وأضاف عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أنه خلال السنوات الماضية كانت مصر داعم مستمر، وكلمة السيد الرئيس كانت عبارة عن كاشف عن سياسات تم إتباعها خلال 10 سنوات ماضية، في دعم القضية على كافة المستويات.

وأوضح مقلد أن اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية كان آخره إعادة إعمار غزة وتم إنفاق مبالغ مالية كبيرة على إعمار غزة والحوار الذي استضافته مصر لتجميع شتات الفصائل وإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية.

ولم تمر أزمة إلا وكانت مصر هي أول الدول التي تقدم استغاثات ومساعدات لفلسطين، وأعطت مصر حلا من قبل لانتهاء الصراعات، وهو أن تحتفظ فلسطين بدولة ذات سيادة مكتملة الأركان على حدود 4 يوليو سنة 67، بحسب حديث عضو مجلس النواب.

وأكد أنه من حق الفلسطينيين البقاء داخل أراضيهم، ونرفض وكل الشعوب العربية ترفض أي محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية، ولن نرضى بأي حال من الأحوال تهجيره من أرضه التي عاش فيها لسنوات طويلة، وأي حديث عن إزاحة الشعب الفلسطيني خارج أرضه هي جريمة إنسانية لن نقبل بها.