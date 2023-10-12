عمرو هاشم ربيع: كلمة الرئيس السيسي أكدت على وجود مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم مهمة وجديرة بالاعتبار وتحمل قيما إنسانية نبيلة، بالإضافة إلى الاعتبار السياسي الهام بأن هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، ويجب علينا جميعا أن نكون حذرين حول ما يثار خلال هذه الفترة الحساسة والهامة، وأن نميل إلى أقصى مراحل ضبط النفس.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ختام الكلمة كان بمثابة مفاجأة للجميع، لأنها في رأيي مهمة لإسكات كافة الأصوات التي تميل إلى الانعزالية أو رفض التعاطف مع القضية الفلسطينية، ومساندة إخواننا في غزة، مضيفا أنه مهما كان رد الفعل حول هذه المساعدات لا يجب الالتفات إليها، لأنه كما صرح الرئيس السيسي؛ مصر لا تتخلى عن دورها في مساندة القضية الفلسطينية.

إصرار مصر على حتمية إرسال المساعدات إلى فلسطين

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى إصرار مصر على حتمية إرسال المساعدات إلى فلسطين، وإبراز هذا الإصرار بشكل إعلامي كبير، ما يعطي صورة للمجتمع الدولي بمدى التعنت الإسرائيلي في عدم إنقاذ المدنيين، مشيرا إلى أن هذا يعطي انطباعا على المسئولية التي تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة بأنها لن تتهاون في دورها أو في إرسال المساعدات.